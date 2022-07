Saúl Farah ahora enfrentará a Ricardo Ángulo; con Tabares de cayó la pelea

Este jueves por la mañana en plaza principal José Ballivián se realizó el pesaje correspondiente de ambos pugilistas, donde el beniano pesó 91,40 kilogramos, mientras que el pandino Tabares marcó 88, 25 kilogramos.

El Saúl ‘Fénix Asesino’ Farah y el pandino Pedro ‘Demoledor’ Tabares, se encontraron frente a frente, pero el retador Tabares argumentó que Saúl Farah, no estaba en el peso establecido por esa razón se cae la pelea con Farah, pero sí combatirá con Ricardo Ángulo de Magdalena, este viernes 8 de julio, en el coliseo Cancha Vieja, a partir de las 20:00 horas.

Saúl Farah, campeón nacional Bridgerweigt, campeón Sudamericano y Latinoamericano de Peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo WBC/CMB, informó que evidentemente la pelea con Tabares se canceló, pero sí entrará al cuadrilátero.

“De último momento se decidió ese cambio con el promotor Alejandro Mancilla Ríos. El combate con Tabares de cayó porque no marqué la categoría Crucero, pero no necesitaba marcar el peso, por la razón de que el combate no estaba autorizado por un título nacional, porque el argumento de la comisión nacional de la Federación Boliviana de Boxeo, indica que Tabares no tiene carrera profesional, solo carrera Amateur”, explicó.

Kuniaki Murakami, presidente de la Asociación Departamental de Boxeo de Pando, manifestó que Saúl Farah dijo que Pedro Tabares no quería pelear, sin embargo, él fue a pelear, aclarando que no es peso pesado, sino es peso Crucero.

“Nuestro pugilista no se va a presentar en la pelea, no es porque no quiera, él fue a ganar está pelea, estoy seguro de que haya ganado antes del cuarto round, él estaba muy bien preparado. Tampoco se cumplieron con los compromisos, tenían que enviarnos pasajes ida y vuelta”, remarcó.