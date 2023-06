Riberalteños representarán al Beni en el torneo nacional de tenis de mesa

El departamento del Beni tendrá a ocho representantes, cuatro en la categoría Sub 11 y la misma cantidad en la categoría Sub 13. Génesis Fong Endara es una de las máximas exponentes de este deporte y compite en la Sub 13.

Deportistas de Riberalta representarán al Beni en el campeonato nacional de tenis de mesa Sub 11 y 13 años, que se desarrollará del 14 al 16 de julio en Oruro, evento que es clasificatorio para los Juegos Sudamericanos.

Alfredo Barrios Barthelemy, entrenador de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Riberalta, manifestó que el selectivo en la categoría Sub 11 se llevó a cabo con toda normalidad y es de conocimiento de la Asociación Departamental de Tenis de Mesa.

“Los clasificados en la categoría Sub 11 son; Paula Emily Barboza Gonzáles, Jaidel Cuéllar Herrera, Liam Soleto Justiniano y Ronny Negrete Melgar, quienes dieron lo mejor hasta lograr los primeros lugares, representando a unidades educativas de Riberalta, ellos están entre los 6, 9 y 11 años”, detalló.

Informó que este miércoles concluye el selectivo en la categoría Sub 13, de donde saldrán otros cuatros representantes, con miras al campeonato nacional en Oruro. Acotó que en esta categoría tienen a la campeona nacional de los Juegos Estudiantiles, además de ser selección boliviana, después de haber participado recientemente en Buenos Aires-Argentina, hablamos de Génesis Fong Endara.

“Lo que necesitamos es material de trabajo, tenemos el material de entrenamiento, sin embargo tiene alrededor de diez años, entonces pedimos a nuestras autoridades correspondientes a que nos apoyen en este sentido, porque talento humano hay, pero falta el material para seguir formando a nuevos talentos que representen al Beni y a Bolivia”, explicó.