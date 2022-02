Presentan calendario departamental de Futsal FIFA

Al margen del calendario departamental, el primer campeonato nacional que deben afrontar será el torneo Sub 18 que se realizará en Oruro del 28 de marzo al 01 de abril, para la cual conformarán una selección con jugadores de las provincias.

En el congreso extraordinario llevado adelante este fin de semana en Trinidad, definieron el calendario departamental de Futsal FIFA 2022, reunión que contó con presidentes de siete asociaciones municipales, excepto Riberalta y Guayaramerín.

Los dirigentes del Futsal FIFA de Santa Ana del Yacuma, San Borja, Yucumo, San Ignacio de Moxos, San Joaquín, Rurrenabaque y Trinidad, fueron parte de la reunión.

Henrry Balderrama, presidente de la Asociación Beniana de Futsal FIFA, informó que también estuvo presente, Errol Mendoza, presidente de la Comisión Boliviana de Futsal FIFA, quien despejó dudas a los dirigentes.

“Trinidad será sede del Sub 20 varones del 21 al 23 de abril; Santa Ana del Yacuma recibirá Sub 20 damas del 5 al 7 de mayo; San Joaquín anfitrión de la Sub 17 varones del 2 al 4 de junio; Damas Mayores sede por definir; Trinidad realizará el torneo Varones mayores del 4 al 8 de julio; Santa Ana del Yacuma organizará el campeonato sub 10 del 4 al 6 de agosto” detalló.

Santa Ana del Yacuma sede de la categoría Sénior del 25 al 26 de agosto; San Joaquín recibirá la Sub 12 del 01 al 3 de diciembre; Sub 14 sede por definir; San Borja recibirá el torneo de clubes campeones del 26 al 30 de septiembre; finalmente Trinidad anfitrión de la Sub 8 del 27 al 29 de octubre.

Manifestó que dentro del calendario nacional están programados 17 campeonatos en distintos departamentos, sin embargo Beni no será sede de ninguno de ellos, solo es sede alterna del torneo 20 varones del 13 al 17 de junio. La sede oficial es Sucre.