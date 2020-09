Oficial: Concacaf cancela la eliminatoria en el 2020 por el coronavirus

Los directivos de la Confederación se reunieron con las Federaciones, para determinar que la eliminatoria mundialista tendría que ser pospuesta a marzo 2021.

Redacción Central (EFE).- El coronavirus sigue afectando drásticamente muchos de los países de Concacaf, por lo que a falta de un mes para que se jugaran los primeros partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe decidieron cancelarla hasta el 2021, esto debido a que no podían asegurar que los jugadores no fueran a contagiarse en los viajes. Otro de los puntos fueron las restricciones que implementaron algunos países, por lo que los viajes no serían tan fáciles para todos los equipos.

Después que algunas selecciones confirmaron casos positivos en la primera concentración y el desacuerdo de algunas federaciones con el regresar a la actividad sin tener la seguridad de no contagiarse en sus viajes a otros países; la Concacaf decidió cancelar las fechas de octubre y noviembre de la eliminatoria, dejando así, el inicio hasta marzo 2021. Cabe mencionar que no se presentó un nuevo calendario, por lo que se tendrá que esperar para conocer las fechas.

En el comunicado, la Confederación dejó claro que fue por un tema de salud y para ayudar al control de la pandemia en algunos países donde todavía no cesa el alto número de contagios por día, siendo Panamá y Guatemala dos de los más afectados.