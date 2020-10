Luis Suárez: “Llevaba 6 años, había otras maneras de decirme y eso a Messi también le molestó”

El delantero del Atlético fue protagonista, con un gol, de la victoria de Uruguay sobre Chile. Después analizó ampliamente su traumática salida del Barcelona.

Redacción Central (EFE).- Luis Suárez fue protagonista, con un gol, de la victoria de Uruguay sobre Chile (2-1). Después analizó ampliamente su traumática salida del Barcelona y fue muy sincero. “Somos grandes, llevaba 6 años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, decirme que el club tenía pensado cambiar de aires… pero no fueron buenas las formas y eso a Leo también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento”. Sobre si le sorprendió la reacción de Messi, con mensajes públicos apoyándolo, Suárez fue también claro. “No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que el sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele. Hay cosas que no se supieron, pero ir a entrenar y que te envíen aparte porque no formas parte del partidito de 11 contra 11…”.

Suárez agradece, en cambio, el aire fresco que se ha encontrado a su llegada al Atlético y celebrando el cariño que ha recibido. “Mi mujer era la que me veía triste, la que me veía cabizbajo y lo que quería era volver a verme reír y feliz en una cancha y me dejó tomar la decisión a mí y viendo la posibilidad del Atlético no lo dudé ni un momento. Me siento muy feliz. Me tengo que acostumbrar a ciertos temas futbolísticos y en la vida fuera, pero estoy contento. Mi familia también está más que contenta y apoyándome”, afirmó el ariete.