Liga Municipal de Villa Vecinal lanza convocatoria 2021

El pasado año apoyaron en la organización de dos campeonatos nacionales que se llevaron a cabo en Trinidad, donde Pescadería Mayrenitha cosechó dos títulos.

La Liga Municipal de Fútbol de Salón de Villa Vecinal, afiliada a la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, lanzó su convocatoria para el campeonato apertura 2021, en las categorías 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20. El campeonato empezará el próximo 13 de enero.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga Municipal de Salón de Villa Vecinal, manifestó que este torneo es clasificatorio para torneos nacionales e internacionales, organizados por la Federación Boliviana de Fútbol de Salón, afiliada a la Asociación Mundial de este deporte.

“Los encuentros de este nuevo certamen se jugarán en dos escenario deportivos, como es característica se disputarán partidos en el polideportivo de Villa Vecinal y en un cancha de piso parquet. Tenemos premios económicos y trofeos para los ganadores de las distintas categorías”, detalló.

Mencionó que la Liga de Villa Vecinal tiene más de 13 años aportando al desarrolló deportivo en la disciplina del fútbol de salón. Agregó que seguirán apoyando a niños, jóvenes y mayores, en los torneos locales, departamentales y nacionales.

“El 2020 cerramos con éxito el último torneo en la categoría infantil juvenil, donde se coronaron campeones: Toros del Beni, sub 7; FC Gran Moxos, sub 8; Toros del Beni, sub 9; FC Gran Moxos, sub 11; El Sujo, sub 13; FC Gran Moxos, sub 15; Juventud Unida, sub 17, son los clubes que ganaron el título”, acotó.