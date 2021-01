Liga Municipal de Villa Vecinal corona a campeones 2020 de fútbol de salón

El campeón, subcampeón y tercer lugar de las siete categorías se llevaron trofeo, además se premio a los arqueros de la valla menos vencida y a los goleadores del certamen infanto juvenil.

El campeonato de fútbol de salón de la Liga Municipal de Villa Vecinal, denominado “Dr. Gustavo Terrazas Moscoso”, coronó a siete clubes, en las categorías sub 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 17 años. Las finales se disputaron este miércoles por la tarde en el coliseo cerrado Trinidad.

Toros del Beni, sub 7; FC Gran Moxos, sub 8; Toros del Beni, sub 9; FC Gran Moxos, sub 11; El Sujo, sub 13; FC Gran Moxos, sub 15; Juventud Unida, sub 17, son los clubes que ganaron el título.

FC Gran Moxos, sub 7; Proyecto Yucas, sub 8; FC Gran Moxos, sub 9; El Sujo, sub 11; Star Totaí, sub 13; Proyecto Yucas, sub 15; FC Gran Moxos, sub 17, se ubicaron en el segundo lugar.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga Municipal de Villa Vecinal, felicitó a los campeones, además destacó la participación de los demás clubes, en sus diferentes categorías.

“Quiero agradecer a los entrenadores, padres de familia y a las personas que siempre están apoyando a la Liga. Hemos cumplido una vez más con este campeonato que tuvo gran aceptación, apoyando siempre a la niñez y juventud”, detalló.

Mencionó que el club Juventud Unidad, campeón en la categoría sub 17, contó con tres jugadores que integraron la selección sub 20 del Beni que ganó el título nacional en el torneo que se realizó en el municipio de Sipe Sope, Cochabamba.