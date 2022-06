Liga Infanto Juvenil de Villa Vecinal corona a campeones

El campeón, subcampeón, tercero y cuarto lugar recibieron trofeo, además se premió a los arqueros de la valla menos vencida y a los goleadores del certamen. Padres de familia acompañaron a sus hijos a disfrutar de las finales.

El campeonato Infanto Juvenil de Fútbol de Salón de la Liga Municipal de Villa Vecinal, coronó a once campeones, en las categorías Sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años. Las finales se disputaron en el coliseo cancha Vieja.

FC Paitití, Sub 6; Gran Moxos, Sub 7; Gran Moxos, Sub 8; Gran Mamoré, Sub 9; Nueva Trinidad, Sub 10; Nueva Trinidad, Sub 11; Gran Mamoré, Sub 12; Galácticos, Sub 13; Galácticos, Sub 14; Gran Moxos, Sub 15, Gran Moxos, Sub 16, son los clubes que ganaron el título.

Gran Moxos, Sub 6; Tigres Gran Moxos, Sub 7; Tigres Gran Moxos, Sub 8; Nueva Trinidad, Sub 9; Gran Moxos, Sub 10; Tigres Gran Moxos, Sub 11; Gran Moxos, Sub 12: Gran Moxos, Sub 13; Atlético Aquiles, Sub 14; Atlético Aquiles, Sub 15, Tigres Gran Moxos, Sub 16, son los subcampeones.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga Municipal de Villa Vecinal, felicitó a los campeones y agradeció a las autoridades deportivas, que apoyan a los jugadores. Agradeció a los padres de familia y entrenadores, por todo el esfuerzo durante el torneo.

Horacio Zambrana, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol de Salón (FBFS), afiliada a la Asociación Mundial de este deporte, dijo que es un grato placer estar en Trinidad, viendo el apoyo que hacen las autoridades, en cada una de las disciplinas.

“Por eso valoramos ese trabajo y la capital del Beni merece ser sede de un torneo internacional, ahora como primicia, anunciamos que estamos haciendo las gestiones para traer a Trinidad un Sudamericano de clubes, categoría 11 años, o en su defecto será un Mundial, para finales de año”, apuntó.

Fernando Ayoroa, director Municipal de Deportes y padrino del torneo, felicitó a los organizadores por este campeonato, que tiene el único fin de motivar a niños y jóvenes hacia el deporte en su conjunto. Agregó que como autoridad siempre estará apoyando al deporte para que salgan adelante.