Mamoré en el último partido de local empató con el cuadro de Universitario de Vinto, mientras que el rival de turno perdió de visitante ante Aurora de Cochabamba.

Libertad Gran Mamoré visita a Independiente de Sucre, por la 6ta fecha de la División Profesional 2023, cotejo programado para este viernes desde las 17:30 horas, en el estadio olímpico Patria. Mamoré partió este jueves rumbo a la sede del cotejo.

Andrés Marinangeli, director técnico de Libertad Gran Mamoré, manifestó que volcaron página pensando en el partido ante Independiente de Sucre, que será un partido bien disputado, para la cual tiene todo el equipo a su disposición.

José Luis Rodríguez, presidente de Libertad Gran Mamoré, dijo que tienen un partido muy importante, esperando lograr un buen resultado o en su defecto un empate que les ayude a sumar puntos en la tabla de posiciones.

“Indepenediente es un rival fuerte en su casa, pero sabemos que al igual que nosotros tratarán de que los tres puntos se queden en casa, sin embargo, también nosotros estamos con hambre de ganar”, explicó.

“Va ser complicado, pero no imposible, vamos a ir a buscar un resultado positivo para romper la mala racha que estamos teniendo, no será también fácil para ellos, nosotros también tenemos lo nuestro. Si me toca jugar voy a dar todo para poder ayudar al equipo”, declaró el delantero Miguel Mendoza.

“Estamos con muchas de ganar de jugar, solo esperando que llegue la hora del partido y hacer todo lo posible para traernos a casa las tres unidades. Voy a volver a Sucre después de un buen tiempo, ahora estamos en Mamoré”, dijo Alejandro Medina.