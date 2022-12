Libertad Gran Mamoré comienza a reforzarse para la temporada 2023

Entre los primeros refuerzos del plantel están el beniano Alejandro Medina, exjugador de Independiente Petrolero de Sucre y el uruguayo Leandro Agustín Zazpe, quien paseó su fútbol en Oriente Petrolero de Santa Cruz.

El cuadro de Libertad Gran Mamoré, recién ascendido a la División Profesional del Fútbol Boliviano, comienza a reforzar su plantel para la temporada 2023, con la llegada de nuevos futbolistas, que colmen las expectativas del club, pensando en clasificar a torneos internacionales.

José Luis Rodríguez, presidente de Libertad Gran Mamoré, manifestó que están contemplando un presupuesto de acuerdo a la realidad, porque ahora no es como en la Copa Simón Bolívar, sino que todo viene con contrato, empezando desde los jugadores, cuerpo técnico, utilero y gerente deportivo.

«Son alrededor de 70 personas que trabajarán en el club, y esas 70 personas no tienen que pasar de la planilla que hemos hablado, para poder cumplir a todos y no deber a nadie. No es solo subir a la División Profesional, sino hay que pensar en la reserva, femenina e inferiores», explicó.

En su página oficial de Libertad Gran Mamoré, anunciaron la renovación de los siguientes jugadores benianos: El mediocampista Frank Oni, el arquero Juan Carlos Robles, Gabriel Ríos y Amir Bejarano, además del nacional Grovert Carrillo, el paraguayo Miguel Mauricio Mendoza y los extranjeros Kadassi Khané y Ronny Rodríguez. Christian Jesús Reynaldo renovó como entrenador del club.