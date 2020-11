La selección no podrá contar con Danny Bejarano

El mediocampista cruceño se queda en Grecia porque su club (Lamia FC) no pudo conseguirle un permiso especial para viajar. La falta de una visa lo perjudica. Estaba entusiasmado con volver a la Verde.

Redacción Central (DIEZ).- Primera baja en la selección nacional que este viernes tenía previsto concentrar en La Paz para encarar los partidos contra Ecuador y Paraguay, respectivamente, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias del Mundial Catar 2022.

El volante cruceño Danny Bejarano no podrá venir de Grecia debido a que su club, Lamia FC, no logró el permiso especial que gestionó ante autoridades de ese país europeo para que su jugador pueda viajar.

Bejarano necesitaba contar con una visa de viaje, pero ante la situación especial que se vive en Grecia, por la pandemia, las entidades públicas no están trabajando con normalidad. Los directivos del Lamia intentaron ayudarlo. No pudieron.

“No se pudo; no me dieron solución. Será para el 2021”, dijo el ex Oriente Petrolero y Bolívar, quien estaba entusiasmado con la convocatoria, ya que César Farías no lo llamó para los partidos por la primera y segundo fecha (ante Brasil y Argentina).