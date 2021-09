Jugadores de San José pidieron al Tribunal de Honor seguir jugando el torneo

Los futbolistas del equipo santo entienden la crisis por la que atraviesa el club orureño, pero no quieren que abandone la División Profesional.

Redacción Central (DIEZ).- La crisis institucional por la que atraviesa San José llevó a que el Tribunal de Honor del club orureño, que preside Ernesto Araníbar, decida retirarse del campeonato de la División Profesional, decisión con la que los jugadores no están de acuerdo y por eso pidieron a los directivos jugar hasta que finalice el campeonato.

“Así como ellos nos comprometieron seguir hasta el final pese a la crisis del club, ahora nosotros igual les hemos dicho que queremos seguir jugando estos nueve partidos que quedan, aunque sabemos que la situación está complicada”, dijo a DIEZ el arquero Osbaldo Nova, uno de los jugadores más importantes del equipo santo.

El guardameta considera que el Tribunal de Honor cambiará su decisión luego de una reunión que sostendrá con los socios del club en los próximos días. Los futbolistas son optimistas de que seguirán disputando el campeonato.

“Creo que vamos a seguir nomás, porque no es sencillo retirarse, todo tiene consecuencias y nosotros les hemos pedido seguir”, agregó Nova.

Tras la derrota de local contra Blooming, el sábado, el Tribunal de Honor de San José anunció su retirada del torneo de la División Profesional, pero los jugadores se informaron por la prensa, porque se les dijo que tendrían una semana de descanso y retornarían a los entrenamientos el lunes 4 de octubre.

Hay jugadores a los que se les debe 14 meses de sueldo, entre el año pasado y esta temporada, ya que este 2021 la dirigencia pagó solo tres sueldos y las deudas suman y siguen.

Por otra parte, Nova expresó que estaba ilusionado con ser convocado a la selección nacional para los partidos de las eliminatorias mundialistas, tal como sus compañeros de equipo Josué Prieto y William Velasco.

“Pensé que me iban a convocar y no pasó nada, porque así como mis compañeros igual me he estado mostrando, he sido figura incluso en varios partidos. Pensé que se me iba a dar la oportunidad”, lamentó el arquero.