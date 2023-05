Juan Carlos Montenegro: La ilusión es salir al extranjero y mostrar mi fútbol

Otro de los objetivos del jugador beniano es llegar a la selección boliviana, para defender los colores de su país, para ello seguirá brillando en su actual equipo, porque en alguna oportunidad puede ser llamado por el DT Gustavo Costas.

El futbolista Juan Carlos Montenegro Sedamano, nacido en San Borja-Beni, es una de las estrellas de la División Profesional, jugando para Guabirá de Montero, convirtiéndose en uno de los jugadores que viene creciendo profesionalmente. Montenegro jugó en el segundo tiempo ante Libertad Gran Mamoré el pasado lunes.

Empezó jugando fútbol de salón en los equipos de Aurora y Wilstermann, ambos de San Borja-Beni, sin embargo descubrió su talento en el fútbol, jugando una Copa Simón Bolívar para el cuadro de Atlético San Borja.

“Agradezco al fútbol que me dio muchas cosas, el fútbol me encamino en lo profesional y también me hizo crecer como persona fuera de las canchas”, dijo Juan Carlos Montenegro Sedamano.

El 2017 debutó en la Profesional defendiendo los colores de Guabirá de Montero, equipo en el cual permaneció 3 años; el 2020 y 2021, estuvo en Oriente Petrolero de Santa Cruz; el 2022 volvió a Guabirá, equipo que le dio la oportunidad de jugar en la División Profesional.

“Gracias a Dios en Santa Cruz estoy construyendo una casita y en San Borja le hice una casa a mis padres, ellos se merecen tanto, porque ellos la pelearon junto conmigo para llegar hasta aquí, siempre me apoyaron en las buenas y en las malas, dándome su respaldo”, indicó Montenegro.

“Trataremos de hacer mejores cosas y hacer historia para un jugador borjano, que extienda su fútbol para otros países, porque la ilusión mía es salir al extranjero y jugar en otros equipos, pero seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, detalló.

