Juan Carlos Arce: “¿Quién no desea jugar en el equipo campeón?”

El refuerzo estrella de Always Ready fue bien acogido por sus nuevos compañeros y por el cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Núñez.

La Paz (DIEZ).- Con una sonrisa que refleja su satisfacción por haber llegado a su ‘nueva casa’, Juan Carlos Arce tuvo su primer entrenamiento con Always Ready este lunes, en el inicio de la pretemporada en Villa Ingenio. Aseguró que se sintió a gusto porque tiene de compañeros a “buenos jugadores” y conoce a varios.

Arce se puso a las órdenes de Sebastián Núñez, que inició su trabajo a las 15:30, después de dos días de haber firmado su vinculación. Según su relato, tomó esta decisión porque la familia Costa se mostró interesada en contratar sus servicios desde que se enteró sobre su despedida de Bolívar.

“Desde que supo que yo estaba sin contrato, la familia Costa estuvo pendiente de mi decisión. Para mí es importante estar donde verdaderamente me quieren. Además, me sedujo su proyecto y, ¿quién no desea jugar en el equipo campeón”, expresó Arce al departamento de prensa del club millonario.

Sobre la hinchada, Arce aseguró que es normal que exijan resultados y más cuando se trata del campeón del balompié nacional. “Téngalo por seguro que nos prepararemos para arrancar bien este torneo y la Copa Libertadores. El cariño que recibamos será muy importante para nosotros”, concluyó.