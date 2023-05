José Luis Rodríguez, presidente de Mamoré: Hay fe en Dios, esperando resultado ante Royal Pari

El pasado lunes el equipo local perdió ante Guabirá de Montero, un partido que quedó en el pasado, para dedicarse netamente al compromiso frente a Royal Pari, que tiene 10 puntos en la tabla de posiciones y Mamoré 9 unidades.

Libertad Gran Mamoré buscará mejorar en su próximo encuentro visitando a Royal Pari, para ello su presidente José Luis Rodríguez espera un resultado positivo y empezar a alzar vuelo. El partido por la fecha 12 de la Liga Tigo está programado para las 20:00, este sábado.

“Aquí estamos todos los días viendo el rendimiento del equipo y planificando el viaje rumbo a Santa Cruz este viernes. Todos tenemos fe en Dios y sabemos que esto va a mejorar, esperamos que el día sábado traigamos un buen resultado a Trinidad”, explicó el presidente de Liberad Gran Mamoré.

Manifestó que sostuvo una reunión con los jugadores y cuerpo técnico a quienes les informó de aquí en adelante todo será en base a resultados. Dijo que con el pagó de sueldos están al día.

Rolin Ribera Lisman, gerente técnico de Mamoré, con referencia a que los resultados no están saliendo para Mamoré, dijo que hay que trabajar y mentalizar a los jugadores, porque no cree que ellos quisieran perder algún partido.

“En el último partido frente a Guabirá se jugó un 30 a 40% y el resto en el suelo, el gol que nos metieron fue autogol y la autocritica de siempre que no jugamos el mejor partido, no queda más que trabajar para mejorar y que el profesor busque alternativas, si un jugador no esta al 100% en su plenitud y capacidad, él tiene a su orden 30 jugadores para trabajar con ellos”, puntualizó.