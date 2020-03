Jhan Carla Lucia Fong con talento para jugar al fútbol

Desde el 2016 al 2020 estuvo representando al Beni en la selección femenina de fútbol, en la Copa “Integración Nacional”. El 2018 salió campeona nacional junto a la selección del Beni.

La jugadora Jhan Carla Lucia Fong con pasta para jugar al fútbol, espera estar convocada nuevamente en la selección del Beni en el próximo torneo de la copa “Integración Nacional”, para seguir explotando sus condiciones.

“Empecé a jugar a los ocho años de edad y desde entonces hasta ahora que tengo 17 años no he dejado de patear el balón, defendiendo los colores de mi tierra Rurrenabaque en los campeonatos interprovinciales, además jugué para mi unidad educativa Rvdo. Padre Luis Fernando Pellicioli en los Plurinacionales, primaria y secundaria”, recordó.

La futbolista que jugó con la camiseta número seis, aprovecho para hacer un análisis sobre su participación en la selección femenina del Beni, llegando a la fase hexagonal final, lugar donde no consiguieron resultados positivos.

“El 2018 fui convocada a la preselección nacional femenina Sub 17 junto a la otra beniana Ingrid Lizeth Guzmán, al final entramos dentro de la nómina absoluta, sin embargo mi persona no pudo viajar a la Argentina al torneo Sub 17, debido a que a última hora me lesione”, declaró.