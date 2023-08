Inicia XIII Caravana Serna 2023, promoviendo el turismo en el Beni

Cerca a un centenar de pilotos fueron presentados este lunes por la noche, en la largada simbólica, quienes partirán este martes desde las afueras de Moxos Import Export, a partir de las 9 de la mañana.

Arranca la XIII Caravana Serna 2023, denominada “La Majestuosa Sabana Beniana”, el cual fue presentado oficialmente este lunes, recorrerán 865 kilómetros por distintas rutas del Beni, llevando ayuda humanitaria y atención médica para las comunidades.

Carlos Arteaga Serna, gerente propietario de Moxos Import Export, mencionó que son 13 años que están promoviendo esta actividad, el cual no pueden soltar, porque vienen solicitudes de pequeñas poblaciones, estancias ganaderas y comunidades, para pasar por estos lugares turísticos.

“La XIII Caravana Serna se denomina La Majestuosa Sabana Beniana, porque no vamos a pernoctar prácticamente en poblaciones grandes, pero sí en comunidades y estancias ganaderas, todo será natural. Que sea una excelente aventura, Dios nos acompañe y que salga todo de acuerdo a lo planificado”, explicó.

Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad, felicitó y agradeció a Moxos Import Export, una empresa beniana que tiene más de 25 años, al frente de un trinitario de Oro, que apuesta por su ciudad, realizando la XIII versión, promoviendo el turismo. Dijo que Moxos contribuye al engrandecimiento de esta ciudad y de todo el Beni y porque no decirlo de toda Bolivia.

“De verdad que alegría, me da mucho gusto, yo quisiera tener más gente de ser orgulloso de ser trinitario, más gente feliz, de mostrar el poderío que tenemos como Beni, realmente es un departamento que enamora y no tiene comparación, todos saben que no soy de Trinidad, pero amo este lugar”, culminó.