Inauguran XI Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores Universitarios de Bolivia

Este lunes comenzó la primera jornada en fútbol de salón y básquetbol, posteriormente estos días lo harán en las disciplinas de fútbol, voleibol, natación, atletismo, ajedrez, wally y raqueta frontón.

En la capital del Beni, inauguraron los XI Juegos Deportivos de Trabajadores Universitarios de Bolivia, denominado “Jaime Ángel Sánchez Urgel” (+), evento que concentra a más de 500 personas de distintos departamentos del país y finalizará este viernes.

Crisanto Matorra Saavedra, secretario ejecutivo de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), dio la bienvenida a las delegaciones, indicando que estos Juegos permitirán unir lazos de amistad y compañerismo, con todas las regiones de Bolivia.

“Trinidad es la sede de estas olimpiadas, donde nuestros colegas deportistas de todo el país competirán en una sana lucha por alcanzar los laureles en distintas disciplinas. Como anfitriones hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para recibirlos con toda nuestra calidez humana”, detalló.

A su turno, Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad, felicitó a los organizadores por llevar adelante los Juegos Deportivos de Trabajadores Universitarios, en una fecha tan importante, recordando los 337 aniversario de la Santísima Trinidad.

“Este pueblo se caracteriza por la alegría y por recibir a los visitantes de la mejor manera. Quiero agradecer su presencia porque ustedes no se imaginan lo que están haciendo por nosotros, porque esto no solo es integración, no solamente es deporte, es una reactivación económica”, explicó.

El Rector de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), Ph. D. Jesús Egüez Rivero, manifestó que es una doble satisfacción, uno por permitir que Beni sea la sede y dos porque es un número más de la fiesta de la celebración en los 337 años de la Santísima Trinidad.

“Queremos que todos se sientan bien en Trinidad y como anfitriones siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos. Tengan todos ustedes una gran bienvenida y que gane el mejor”, apuntó.

Marilyn Ninoska Morales, secretaria ejecutiva de Trabajadores Universitarios de Bolivia, mencionó que cada uno de las delegaciones hará todo el esfuerzo por llevarse una presea. Agradeció a la UAB por haber permitido realizar los Juegos en la capital del Beni.

Participan de estos Juegos: Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Universidad Amazónica de Pando (UAP), Universidad Pública de El Alto (UPEA), Integrantes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y los anfitriones de la UAB.