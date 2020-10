Hugo Dellien se lesiona y se queda fuera del resto de la temporada

El tenista boliviano reveló que sufrió la lesión durante la primera ronda de Roland Garros, en el partido que perdió ante el lituano Ricardas Berankis. Tuvo un desgarro en el oblicuo externo que lo mantendrá parado al menos tres semanas.

Redacción Central (DIEZ).- En un video que compartió a través de sus redes sociales, el tenista boliviano Hugo Dellien hizo público que se lesionó del oblicuo externo, durante el partido de primera ronda en el Roland Garros, que perdió contra el lituano Ricardas Berankis por 1-6, 4-6, 4-6.

El ‘Tigre’ explicó que esta lesión lo tendrá parado al menos tres semanas, razón por la cual ya no jugará el resto de la temporada y después de unos días de descanso comenzará una exigente preparación para mejorar el aspecto físico y tenístico con miras a 2021.

“Lamentablemente comenzando el segundo set sentí un pequeño tirón en el oblicuo externo al momento de hacer un saque y después del partido fuimos a hacernos algunos estudios y se confirmó un desgarro de un centímetro”, reveló el beniano.

Dellien reconoció que no tuvo una buena temporada, que los resultados no fueron los esperados y que no se encuentra en un cien por ciento. Actualmente se ubica fuera del top 100 en el ranking de la ATP, pues se encuentra en el puesto número 104.

“Para mi está acabado el 2020, que ha sido duro en la parte profesional, no tuvimos muy buenos resultados y cuando nos sentíamos bien pasó lo de EEUU (lo dejaron al margen del torneo de Cincinnati por sospechas de coronavirus de su preparador físico) y comenzamos de cero. Le pusimos todas las ganas con mi equipo y cuando llegamos al Roland Garros estábamos mejor, no al cien por ciento, y pasó esta lesión”, se lamentó el deporti