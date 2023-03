Hugo Dellien apunta a ‘romperla’ en el Roland Garros, y se prepara con seis torneos previos

El tenista boliviano competirá en al menos tres torneos ATP 250 y 500, dos Challenger, y dos Masters 1000 antes del Grand Slam francés.

Redacción Central (PrensaDellien).- Hugo Dellien va en búsqueda de su mejor tenis y de volver al puesto 64 del ranking ATP que tuvo el año pasado. En conversación con DIEZ, dijo sentirse un 95% recuperado de la lesión de la muñeca, repasó cómo fueron estos primeros tres meses de competencia, y los festejos con la comunidad boliviana en Chile tras consagrarse como campeón por segunda vez consecutiva en el Challenger de Santiago.

«Comenzamos el año de manera increíble. Semifinal de un ATP 250 por primera vez en mi carrera. Es el primer ATP que juego luego de seis meses, inclusive desde la Qualy. Lo mismo en Río de Janeiro, hice unos cuartos de final en un ATP 500, y cierro la gira de Sudamérica ganando un Challenger, y creo que eso fue la frutilla del postre de todo este comienzo de año», comenzó Hugo en exclusiva con DIEZ. Mirá el ida y vuelta con el mejor tenista boliviano del momento:

Tomando en cuenta el nivel que estás mostrando, ¿Por qué elegiste el Challenger de Santiago y no el Indian Wells (un torneo de mayor prestigio)?

«Por un tema de ranking. No jugué por seis meses, y todos los puntos que tengo son de aquí hasta mayo. Si no subo un par de puntos ahora puedo quedarme muy atrás, por más que tenga el ranking protegido. Eso te da lugar en algunos torneos importantes, pero el ranking lo tenés que sacar de nuevo».

«Además el cemento no es mi fuerte, me siento más cómodo en polvo de ladrillo. Así decidimos poner el foco en sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que a mitad de año pueda jugar casi todo ATP. Fue un tema de estrategia. Incluso en Indian Wells y el Masters 1000 Miami, que se juegan en un mismo mes, no ingresaría desde el cuadro principal, sino desde las Qualy.