Hansel Barba Justiniano, inscribió su nombre en la historia del fútbol de salón boliviano

Con Bolivia participó en el mundial del 2000, donde consiguieron el subcampeonato. Jugó en las eliminatorias en Brasil para clasificar al mundial de Guatemala 2001. Fue parte de los Juegos Odesur el 2002 realizado en Brasil, obteniendo la medalla de Bronce.

El Beni a lo largo de la historia deportiva tuvo a uno de los mejores salonistas, se trata de Hansel Barba Justiniano, un riberalteño que surgió con luces propias, desde representar a su tierra natal, jugar en Univalle de Cochabamba, hasta llegar a la selección Bolivia de este deporte, mostrándose fuera del país.

Este deportista que en la actualidad es entrenador de fútbol de salón, contó que se abrió camino en este deporte, mostrando primeramente sus dotes de buen jugador en los intercolegiales, con participación en los llamados Juegos Estudiantiles del Beni.

“A mis 16 años formamos un equipo llamado Huracán de ahí me pase al club Kamarilla de Riberalta, seguí en el cuadro de Alianza Amigos, después por motivos de estudio me fui a Cochabamba y allá con unos entrenamientos me contrató Univalle de Cochabamba”, recordó.

“Mi llegada a la selección se dio cuando jugaba en Univalle de Cochabamba, ahí me dieron la oportunidad de representar a mi país en los años 1999 y 2003, donde Bolivia en el mundial del 2000 como dueño de casa logró el subcampeonato, jugando con Colombia, así mismo obtuvimos la medalla de Bronce lograda ante Paraguay en los Juegos Odesur el 2002. La verdad muy orgulloso de haber participado en está época gloriosa del fútbol de salón boliviano y estar entre grandes jugadores”, apuntó.

Afirmó que en esas épocas él jugaba por el honor a la camiseta. Manifestó que en Univalle participaba a nivel de clubes, ganando muchos títulos locales y nacionales, además de conseguir una medalla de Bronce en la primera Copa Merconorte realizada en Venezuela en 2002.

“Decirte que en ese tiempo si bien no se ganaba un buen dinero, pero algo que siempre les recuerdo a todos mis compañeros y a mis estudiantes, de que el fútbol de salón no da dinero, pero si abre grandes puertas de amistades y profesionales, además de los reconocimientos a nivel personal”, acotó.

Barba, que en la actualidad trabaja como director de Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, dijo que su carrera empezó el año 1992 y terminó el 2008. Acotó que tiene el record de haber anotado en un solo partido 9 goles, cuando Bolivia le ganó a Antillas Holandesas por 32 a 0, el año 2000.

“Recuerdo a mis compañeros de ese tiempo como ser: Sergio Galindo uno de los mejores arqueros, Mauricio Arnés, Leonel Reyes, Antonio Parada (Beni) y Lisandro Masay entre otros”, detalló.

Como director técnico lleva más de 8 años, dirigiendo a las selecciones de Riberalta (Sub 16, 18, 20 y mayores). A nivel de clubes dirigió a Chichuriros con el que consiguieron el título, participando en el torneo de club campeones a nivel nacional.

“Mi consejo para los deportistas es este tener disciplina, constancia y sacrificio, para lograr los objetivos, nadie le regala nada en todo ámbito deportivo o profesional y nunca hay que ser conformistas, siempre hay que buscar más en beneficio de los salonistas del Beni”, finalizó.