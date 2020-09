Halcones Dorados con 3 triunfos en la ‘Copa Agua Live’

En la categoría Sub 6, 7 y 8 dejaron escapar la victoria. Los cotejos se jugaron en este fin de semana en la cancha sintética del Complejo Deportivo El Carmen.

Uno de los clubes que en los últimos tiempos se viene destacando en fútbol, este fin de semana marcó la diferencia al ganar 3 encuentros, en la primera fecha del torneo recreativo, denominado ‘Copa Agua Live’, organizado por la División Infanto Juvenil.

En la categoría Sub 5, fueron amplios dominadores del partido, ganando al final por la cuenta de 2 a 1 al equipo de la Escuela Mutual Trinidad. Mientras que en la Sub 6 perdieron ante la Escuela del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), por 3 a 2. En la Sub 7 recibieron una goleada por la Escuela Nueva Trinidad, con el resultado de 5 a 0.

Entre tanto en la Sub 8 se llevaron una sorpresa al caer frente a Deportivo Fátima que le propinó 5 goles a 0. En la Sub 9 se desquitaron al vencer a Maranatha por la cuenta de 13 a 0. En la Sub 10 terminaron goleando a la Escuela de la Mutual Trinidad por 5 a 1.

Christian Álvarez, presidente del club Halcones Dorados, dijo que los equipos que están participando en el presente campeonato, tienen al frente a entrenadores con bastante experiencia en dirigir equipos de fútbol en diversas categorías.

“En categoría Sub 5 y 6 es responsable el profesor Carlos Borda, mientras que en la categoría Sub 7, Germán Mendoza es el entrenador y finalmente en la Sub 9 y 10 tenemos al profesor Junior de Souza”, finalizó.