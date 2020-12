Gran Moxos, Toros del Beni y Proyecto Yucas consiguieron trofeos en la Copa Blooming Cup

Futbolistas de 7 a 15 años compitieron en el campeonato infanto juvenil que reunió a equipos de Escuelas de Fútbol y clubes de todo el país, con la intensión de fomentar el deporte en las futuras generaciones.

Una vez más Beni compitió en el torneo Blooming Cup, donde el fin de semana la Academia de Fútbol Gran Moxos logró el título en la sub 8 (Copa de Oro), Toros del Beni campeón en la sub 7 (Copa de Oro), mientras que Proyecto Yucas salió subcampeón en las categorías sub 7 (Copa de Oro) y sub 13 (Copa de Plata).

Jheison Hinojosa Heredia, dirigente del club Toros del Beni, manifestó que es la segunda vez que participaron en este campeonato nacional en Santa Cruz. Dijo que el pasado año ganaron el título en la sub 6 y este 2020 lograron el primer lugar en la sub 7, con los mismos jugadores.

“En nuestra categoría hubieron ocho equipos, los semifinalistas jugaron todos contra todos, así era el sistema del torneo y el que acumuló mayor puntaje se coronó campeón. Hemos terminado invictos sin perder ni un partido. Tenemos en nuestro club a Juan Daniel Vargas Sotomayor, la valla menos vencida y al goleador, Cristhian Alejandro Sosa Aguilera, con 15 anotaciones”, detalló.

Rufino Montenegro, gerente propietario de la Academia de Fútbol Gran Moxos, a través de la cuenta de Facebook del club, agradeció a Dios, porque después de una larga cuarentena niños y jóvenes fueron capaces de desempeñarse de la mejor manera, divirtiéndose y demostrando el gran talento que tienen.

“Hemos logrado que la Academia sea siempre protagonista en todo lo que se juegue. Damos gracias a los padres de familia, en la tercera participación en el torneo Blooming Cup. Mientras que en la sub 9, 13 y 15 (Copa de Oro) fuimos semifinalistas y en la sub 11 (Copa de Plata) igualmente semifinalistas”, escribió.

Norman Rivero, entrenador de Proyecto Yucas, dijo que gracias al trabajo que vienen realizando, consiguieron llegar a la final en dos categorías. Agradeció a los padres de familia que siempre están apoyando a sus hijos en estos campeonatos.

“Participamos en las categorías sub 7, 8, 11 y 13. Gracias a Dios la sub 7 jugó seis partidos de los cuales solo perdimos en la final. La sub 8 recién reaccionó para jugar la Copa de Plata, en la sub 11 llevamos un equipo menor, mientras que en la sub 13 gracias al proceso de trabajo de tres años, conseguimos el subcampeonato”, explicó.