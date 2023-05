Gran Mamoré 1 – 0 The Strongest: El ‘Tigre’ pierde su invcto pero mantiene la punta

El equipo beniano derrotó por la mínima diferencia al líder del torneo. Miguel Mendoza anotó el gol del triunfo en apenas 1 minuto de juego. Este resultado le permite a Mamoré salir de la última posición.

Redacción Central (DIEZ).- ¡Sorpresa en Trinidad! Libertad Gran Mamoré venció 1-0 al líder The Strongest y le quitó el invicto en el torneo local. El único gol del encuentro lo convirtió el paraguayo, Miguel Mendoza cuando apenas transcurría un minuto de juego.

Ni bien el público se terminaba de acomodar en las graderías del estadio Gran Mamoré, el local abrió el marcador.

Tras un centro de Yonathan Taborga y en complicidad de Adrián Jusino y Rodrigo Banegas, apareció Miguel Mendoza para estirar la pierna y anticiparse a los jugadores de The Strongest.

El atacante mandó el balón al fondo de las redes mientras el arquero y el defensor se quedaron incrédulos con la ventaja que regalaron.

Fue un baldazo de agua fría para los dirigidos por Claudio ‘Pampa’ Biaggio, quienes se vieron obligados a salir en busca del empate. De ahí en adelante la visita tomó la iniciativa y se encontró con el empate a los 15 minutos, sin embargo, la acción fue invalidada por un fuera de juego de Enrique Triverio.

The Strongest intentaba por todos lados, pero no era eficaz. De hecho, no generó opciones de mucho peligro y se enfrentó a una defensa sólida y ordenada. A raíz de la desesperación, dejó espacios atrás que fueron bien aprovechados por el equipo beniano.

La situación se complicó aún más para el aurinegro cuando Jusino vio la cartulina roja a los 37’.

En un principio el árbitro, Hostin Prado, le mostró la amarilla, pero tras el llamado del VAR cambió de opinión y lo expulsó. Así terminaría la primera mitad.

En el complemento, el partido continuó con la misma dinámica. The Strongest manejó la pelota, pero sin profundidad, mientras que Mamoré apeló al contragolpe.

El ingreso de Gabriel Sotomayor y Eugenio Isnaldo no fue el esperado. Ambos, se vieron desorientados y no tuvieron mucha presencia en el ares que defendió Marcos Daniel Vaca.

A los 58’, Paul Arano debió abandonar el terreno de juego por lesión, 10 minutos más tarde, Leonardo Montenegro siguió el mismo camino en el local.

Con el pasar de los minutos, Mamoré fue creciendo y aprovechó la superioridad numérica. Mendoza pudo aumentar las cifras en varias ocasiones, pero le faltó puntería, todos sus remates se fureron por encima de travesaño.

Por su parte, The Strongest se mantiene líder pero perdió la oportunidad de distanciarse de Nacional Potosí. Los paceños suman 27 unidades, dos más que el cuadro ‘Rancho Guitarras’.