Gobernador Unzueta entrega indumentaria deportiva a la selección de Fútbol de Salón AMF

El campeonato a realizarse en Oruro es selectivo para el Mundial de este deporte que se llevará a cabo en México 2023, en noviembre.

El gobernador del Beni, Dr. Alejandro Unzueta Shiriqui, entregó, con recursos propios, indumentaria deportiva a la selección de Fútbol de Salón AMF, que competirá del 24 al 26 de agosto, en el campeonato nacional de la categoría mayores, a realizarse en Oruro.

Rider Rea, en representación del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), manifestó que se hicieron las gestiones correspondientes para poder dotar de uniformes deportivos a la selección, que representará al Beni.

“Desearles éxitos a quienes nos representarán dignamente, defendiendo los colores del departamento para poder traernos el trofeo del torneo nacional”; detalló.

Martín Jaldín, presidente de la Asociación Municipal de Fútbol de Salón Trinidad AMF y vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol de Salón (FBFS), afiliada a la Asociación Mundial de Futsal (AMF), agradeció al Dr. Alejandro Unzueta Shiriqui, por el desprendimiento para estos jóvenes.

“Gracias Gobernador por los uniformes deportivos, que son gastos de forma personal, eso es muy loable. Nos falta todavía sacar nuestra personería jurídica para que la Gobernación a través del SEDEDE pueda apoyarnos. Participarán en el torneo nacional; Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Beni y el anfitrión Oruro”, apuntó.

El gobernador del Beni, Dr. Alejandro Unzueta Shiriqui, manifestó que es lago ilógico, que por no tener personería jurídica el SEDEDE no pueda colaborar con uniforme deportivo y viáticos, por ello no podían quedar de brazos cruzados.

“Queridos jóvenes ustedes son el presente del departamento, son los que están siendo quedar en alto en todo ámbito, educativo y deportivo. El Beni en estos últimos dos años realmente esta saliendo adelante, ahora el Beni se conoce por su capacidad intelectual estudiantil, profesional, además deportiva», culminó.