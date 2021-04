Finales del torneo de verano se jugarán en la Mutual Trinidad

Para estas finales solo podrán ingresar a la cancha, entrenadores, ayudantes de campo y jugadores, mientras que los padres de familia no podrán ingresar al igual que el público.

Las finales del VII campeonato de verano, que organiza a Escuela de Fútbol Mutual Trinidad, se disputarán este viernes y sábado en la misma cancha sintética de la Mutual Trinidad. Los clubes jugarán por el título, en las Sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 17 años.

Jorge Pérez Luna, director de la mencionada Escuela, manifestó están complacidos de que las finales se jueguen en la cancha de la Escuela organizadora. Pidió a todos usar todas las medidas de bioseguridad.

“Queremos vivir una fiesta deportiva estos dos días de finales. Con respecto a la premiación se lo realizará en otra fecha, en un acto especial”, declaró.

Programación viernes 30/04/21

14:00 Gran Moxos A Vs. Gran Moxos B (Sub 15)

15:00 Gran Moxos Vs. Millonarios (Sub 17)

17:00 Halcones Dorados Vs. Nueva Trinidad (Sub 17:00 Gran Moxos Vs. Toros del Beni (Sub 8)

Programación sábado 01/05/21

08:00 Mutual Trinidad Vs. Halcones Dorados (Sub 9).

08:00 Maranatha Vs. Planeta Fútbol (Sub 11)

09:00 Mutual Trinidad Vs. Planeta Fútbol (Sub 6)

09:00 SEDEDE Vs. Cedro El Carmen (Sub 6)

09:50 Halcones Dorados Vs. Proyecto Yucas (Sub 7)

09:50 Toros del Beni Vs. Gran Moxos (Sub 7)

10:40 Proyecto Yucas Vs. Cedro El Carmen (Sub 5)

10:40 Gran Moxos Vs. Mutual Trinidad (Sub 5)

11:20 Gran Moxos Vs. Proyecto Yucas (Sub 13).