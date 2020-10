Farías ya piensa en otros convocados

El director técnico venezolano conversó con Ronaldo Sánchez, Matheo Zoch y Ferddy Roca antes de que abandonen el hotel de concentración.

La Paz (DIEZ).- Los futbolistas de Oriente Petrolero Ronaldo Sánchez, Matheo Zoch y Ferddy Roca asumieron este miércoles una de las decisiones más difíciles de su carrera: abandonaron la concentración de la selección boliviana. Recibieron la orden de su presidente Ronald Raldes para regresar a Santa Cruz e interrumpir el trabajo que iniciaron el 17 de agosto pasado para las eliminatorias mundialistas.

Farías los despidió tras manifestarles su desacuerdo por su determinación, previa notificación de su club. “(…) No te voy a decir que no te vayas, pero quiero ser sincero contigo. Una vez le dices no a la selección, yo pienso en otro (futbolista)”, le dijo el venezolano a Sánchez, cuando estaba a punto de dejar el hotel.

Cuando salían Zoch y Roca les manifestó lo mismo y se despidió cordialmente. “Lo mismo les digo a ustedes, de caballero se los estoy diciendo (…). Lo mismo (le manifesté) a Ramiro Vaca. Toda mi vida he trabajado así”, remarcó Farías. Zoch le agradeció por sus enseñanzas. “No hay de qué hijo”, concluyó el venezolano.

El pasado sábado, la dirigencia de Oriente envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol para anunciar el retiro de sus futbolistas. La protesta es por la inseguridad jurídica en el fútbol nacional y porque no se respeta el mandato constitucional que reconoce como presidente de la FBF a Robert Blanco.