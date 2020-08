Exjugador de la selección boliviana, Pedro Zabala necesita ayuda tras dar positivo al Covid-19

El lateral izquierdo aportó a los clubes de la Primera A de la Asociación Beniana de Fútbol, Liga del Fútbol Profesional Boliviano, ahora División Profesional, además de jugar la Copa Sudamérica, Copa Libertadores y vistió la camiseta del país, en la Copa América 2007.

El exjugador de la selección boliviana de fútbol, Pedro Zabala Pereira de 37 años, dio positivo al coronavirus, ahora más que nunca necesita la colaboración del hincha trinitario, debido a que está pasando un duro momento, tanto económicamente y emocionalmente.

“Decirles que la enfermedad me dio hace 10 días, pero no sabía lo que tenía, recién hace dos días me llevaron a realizar la prueba del Covid-19 a un laboratorio. Gracias a algunas personas que me conocen me lograron hacer los análisis y el pasado martes me entregaron los resultados, dando positivo al coronavirus”, dijo Pedro Zabala Pereira.

El exjugador de Universitario del Beni, Municipal y 1ro de Mayo, afirmó que viene pasando un duro momento por la enfermedad. Dijo sentirse triste y apenado por la situación que le toca vivir, porque debe costearse sus medicamentos, con recursos que no son suficientes para las recetas.

“Pedirles a las personas que me conocen, me puedan ayudar económicamente de todo corazón, para superar este momento y seguir demostrando mi talento en el fútbol. Estoy pasando un mal momento, tanto económicamente y emocionalmente, debido a que tuve muchos tropiezos en mi vida, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida si Dios me da una oportunidad y salir de esta situación”, declaró.

Agradeció a la gente que lo conoce, que sin dudarlo dos veces le tendió la mano, desde que supieron de su enfermedad, atendiéndolo en la compra de sus medicamentos para su tratamiento. Dirigentes del fútbol, ex compañeros de fútbol, entre otros, lo vienen apoyando, pero aún falta mucho para los gasto médicos.

“Yo estoy en mi domicilio, no me han querido recibir en el Hospital, porque no hay espacio dicen, es muy difícil. Yo recién me hice la prueba del Covid-19 porque no contaba con los recursos, pero gracias al apoyo de los amigos se pudo realizar. Me harán otra prueba más para confirmar en que etapa o proceso estoy y salir lo antes posible de esto”, apuntó.

En la División Profesional de Fútbol, defendió los colores de The Strongest, Wilstermann, Real Mamoré y Universitario de Sucre, con este último jugó la Copa Nissan Sudamericana. También jugó en Independiente y Stormers de Sucre.

“Las personas que me quieran colaborar pueden comunicarse con mi persona al número 74448887, o hacer un deposito a mi cuenta al número 4069012993 del Banco Mercantil Santa Cruz”, explicó.

El jugador fue convocado a la selección boliviana de fútbol, en cuatro oportunidades, en los años 2006 al 2009. Jugó con la selección la Copa América 2007 que se realizó en Venezuela.