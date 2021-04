Erlan Vargas: Me voy con la satisfacción del deber cumplido

Destacó a las Escuelas de Deportes, en las disciplinas de gimnasia, atletismo, boxeo, karate, voleibol, básquetbol, fútbol de salón y fútbol, además agradeció a los entrenadores de cada una de ellas que aportaron en la formación deportiva.

Erlan Vargas que estuvo poco más de cinco años al frente de la Dirección Municipal de Deportes, señaló que cumplió con satisfacción el encargó del alcalde de Trinidad Mario Suárez. Dirección que está al servicio del sistema deportivo de acuerdo a la Ley Nacional del Deporte.

“Me voy con la conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, pero siempre con la sensación de que hay mucho por hacer, no es que nosotros no hayamos querido hacer, sino es por la estreches financiera a nivel general del gobierno municipal y de manera particular a está dirección que año tras año fue disminuyendo”, explicó Vargas.

Indicó que en lo que va del 2020 y 2021 prácticamente se vieron impedidos por el tema de la emergencia sanitaria, debido a la llegada del coronavirus. Dijo que construyeron un solo polideportivo, pero refaccionaron alrededor de 16 escenarios deportivos.

“Realmente cumplimos una labor importante al servicio de la sociedad, sobre todo con deportistas de juntas vecinales a través de la limpieza de sus canchas de fútbol. Tuve un buen equipo de trabajo y eso nos permitió lograr los objetivos trazados”, apuntó.

Manifestó que desde que asumió la Dirección de Deportes, empezó a apoyar a los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, tanto en primaria como en secundaria. Acotó que Trinidad en los últimos años se coronó campeón departamental de estos juegos.

“Nuestro municipio es una potencia deportiva a nivel del deporte competitivo. Hemos reconocido a campeones y personajes del deporte que se destacan a nivel internacional. De la misma forma apoyamos a las asociaciones, dotándoles de uniformes y pasajes para los interprovinciales,”, declaró.