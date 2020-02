En marcha el torneo apertura de la Liga de Villa Vecinal

Los campeones de las distintas categorías, representaran en eventos nacionales e internacionales de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón (AMFS)

La Liga de Fútbol de Salón de Villa Vecinal, empezó el campeonato apertura 2020, en las categorías Sub 7, 9, 11, 13, 15 y 17 años. Con la participación de equipos de unidades educativas, clubes de escuelas de fútbol de salón y equipos de barrios.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga de Fútbol de Salón de Villa Vecinal, hizo la invitación a todos los niños y jóvenes para que puedan demostrar sus condiciones en este deporte y así ser tomados en cuenta en torneos nacionales e internacionales.

Reveló que este campeonato lo están realizando de acuerdo al calendario nacional e internacional de la AMFS. Indicó las categorías Sub 7, 9, 11, 13 y Sub 15, arrancarán las después de carnavales, mientras que en la Sub 17 se jugaron los primeros partidos.

“En abril se viene la Sub 15 con sede a definir; en mayo en Santa Cruz el torneo Sub 11;, Oruro organizará la Sub 17 en junio; Sucre realizarán la Sub 7 y 9 años, en julio; Trinidad sede del torneo de la Primera División, en agosto; Cochabamba en septiembre organizará la Sub 20; Cochabamba realizará torneo de damas mayores en octubre; Santa Cruz acogerá en noviembre torneo de damas Sub 16; Oruro recibirá el torneo de verano en las categorías Sub 7, 9, 11 y 13 años”, declaró.