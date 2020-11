El Lamia FC gestiona permiso en Grecia para que Bejarano pueda venir a la selección

El club griego gestiona ante autoridades de ese país para que el volante nacional pueda estar en los partidos contra Ecuador y Paraguay, respectivamente, por las eliminatorias.

La Paz (DIEZ).- Danny Bejarano está ilusionado con volver a Bolivia para defender los colores de la selección nacional en los partidos contra Ecuador (12 de noviembre en La Paz) y Paraguay (17 de noviembre en Asunción), respectivamente, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias del Mundial Catar 2022.

El volante del Lamia FC de Grecia informó este martes a DIEZ que su club le dará una mano para que pueda retornar al país, pues hará gestiones ante autoridades griegas para que puedan concederle un permiso especial y así pueda viajar en las próximas horas.

A principio de semana, el ex jugador de Oriente Petrolero y Bolívar había declarado que estaba en duda su venida por la falta de visa y que estaba complicado el trámite dado que en ese país europeo las oficinas públicas no están atendiendo con normalidad por el rebrote del Covid-19 que ha originado que el Gobierno griego tome medidas sanitarias estrictas.

“El club tiene contacto con autoridades de este país y lo que gestiona es un permiso especial dado que mi visa está en trámite. En las próximas horas me van a responder si será afirmativo o negativo”, dijo el mediocampista.

En lo deportivo, según Bejarano, se encuentra en buenas condiciones físicas y futbolísticas porque viene jugando con regularidad. Además, hasta antes del inicio de la cuarentena, que se dio en marzo, se había destacado en varios partidos e incluso fue designado uno de los mejores jugadores extranjeros de la Liga griega de primera división.

“Me sorprendió que no me convoquen para los dos primeros partidos de la selección en la eliminatorias, pero bueno son decisiones que uno tiene que respetar gusten o no. De todas formas, siempre entusiasma ser convocado a la selección, especialmente ahora después de tanto tiempo”, sostuvo.