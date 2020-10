El campeonato de la División Profesional puede darse por concluido

Adrián Monje, director de competiciones de la FBF, dijo que técnicamente el campeonato debe darse por concluido, pero la decisión la tienen los clubes.

Santa Cruz (DIEZ).- Diversos factores motivan al director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monje, a decir que el campeonato de la División Profesional debe darse por concluido; sin embargo, aclara que la decisión final la toman los clubes en una reunión de consejo superior, que fue citado para el 5 de noviembre.

Monje expresó que el torneo debió reiniciarse el 25 de octubre y así se lo planteó en diversas reuniones, de esa forma la competencia hubiese podido llegar a su fin los últimos días de diciembre, pero los problemas dirigenciales continúan postergando el reinicio del campeonato, si es que lo habrá.

“Lo lógico es considerar que el torneo debería haber concluido, o lo correcto vendría a ser que el comité ejecutivo, mediante el mismo reglamento de campeonato, determine que el torneo concluya, porque está escrito en ese reglamento, que si no se puede reprogramar, que si no hay acuerdos y otros temas, se puede dar por concluido y de acuerdo a eso se reparten los premios de forma descendente, está escrito, no me lo estoy inventado”, dijo Monje a DIEZ.

Monje explicó que en su condición de director de competiciones de la FBF puede proponer, explicar temas técnicos y reglamentarios, pero las decisiones las toman los clubes en un consejo superior de la División Profesional.

Siendo muy optimistas, si el campeonato se reinicia después de las eliminatorias, Monje explicó que se llegarían a jugar 10 fechas hasta diciembre y que las cuatro fechas restantes se tendrían que disputar en enero de 2021, lo que generaría una serie de problemas.

“Para acomodar esas cuatro fechas restantes en enero tendríamos que hablar del libro de pases de la gestión próxima que ya hemos inscrito en FIFA, tenemos que hablar de los contratos de los jugadores (muchos terminan en diciembre) y de los clubes, está también el tema de los derechos de televisión y otros aspectos como el coronavirus, si vamos a tener o no autorización si se va a poder jugar o no”, expresó Monje.