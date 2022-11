División Infanto Juvenil corona a campeones del torneo oficial 2022

Los organizadores también premiaron con un trofeo a las vallas menos vencidas y a los goleadores en todas las categorías. Participaron del campeonato más de 1500 futbolistas, en todas sus categorías.

La División Infanto Juvenil de la Asociación Beniana de Fútbol (ABF), luego de las finales, este domingo se procedió a la premiación de los campeones, subcampeones y tercer lugar, en las categorías Sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 años. El acto se llevó a cabo en el estadio Yoyo Zambrano.

Campeones: Toros del Beni en la Sub 6, Mutual Trinidad en la Sub 7, Soldier FC en la Sub 8, Toros del Beni en la Sub 9, FC Gran Moxos en la Sub 10, Universitario en la Sub 11, Universitario en la Sub 13 y Universitario en la Sub 15.

Subcampeones: Paitití FC en la Sub 6, FC Gran Moxos en la Sub 7, FC Gran Moxos en la FC Gran Moxos en la Sub 9, Nueva Trinidad en la Sub 10, Halcones Dorados en la Sub 11, Halcones Dorados en la Sub 13 y Nueva Trinidad en la Sub 15.

Tercer lugar: Mutual Trinidad en la Sub 6, Deportivo Fátima en la Sub 7, Nueva Trinidad en la Sub 8, Libertad FC en la Sub 9, Toros del Beni en la Sub 10, Nueva Trinidad en la Sub 11, FC Gran Moxos en la Sub 13 y Barrios Unidos en la Sub 15.

Christian Álvarez Pereira, presidente de la Liga Infanto Juvenil, felicitó a los campeones de las distintas categorías, ponderando el trabajo de las Escuelas de Fútbol en la formación de nuevos jugadores, además agradeció a los padres de familia, que apoyan a sus hijos.

Orlando Sueldo, director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) y Sergio Gil, jugador de FC Libertad Gran Mamoré, estuvieron en la premiación, además de otros dirigentes de la ABF.