Dictan seis años de cárcel para protagonista de grave accidente

El hecho se suscitó el pasado 13 de agosto en la calle Sicuana, barrio Santa Rosa en Trinidad. Ahirton Salazar deportista reconocido sigue en proceso de recuperación al igual que Fernando Ruiz Rossell.

Luz Nahir Acebey Arispe, juez de sentencia penal 3ro de la capital, dicto sentencia de seis años de cárcel para José Luis Guzmán Vargas (56), protagonista del hecho de tránsito contra Ahirton Salazar Balcázar y Fernando Ruiz Rossell, informó Robin Mercado Cespedes, abogado defensor del jugador Salazar Balcázar.

“Poner en conocimiento que el juicio oral concluyó este martes, después 24 horas, se estableció una sentencia de seis años para el autor del hecho, José Luis Guzmán Vargas, en caso del accidente de tránsito donde resultaron con graves lesiones, quizás irreversibles para los dos jóvenes”, detallo´.

Manifestó que están conforme con la sentencia, pero harán hincapié y seguimiento para que la misma se ejecutoríe para que pueden pedir a futuro el resarcimiento del daño causado al imputado. Acotó que también en el mismo juicio oral se le suspendió la licencia de conducir de manera definitiva.

“Se impuso la sanción más alta que en este caso correspondía entre 5 a 8 años. Los delitos fueron homicidio en lesiones graves y gravísimas en accidente de transito y conducción peligrosa”, indicó.

“El acusado puede someterse a una apelación, la Ley lo admite, pero vamos a hacer nosotros minuciosos a que los plazos procesales se cumplan a cabalidad. Mientras no se ejecutoríe la sentencia – porque el autor del hecho pueda apelar a la sentencia – todavía no cumplen los años de cárcel, se le da la condena, pero si se cumpliera y no apelara al resolución en 15 días él podría ir a la cárcel”, apuntó.