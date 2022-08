Dellien se baja del US Open y da por finalizada su temporada

‘No participaré de ningún torneo este año. Fue una decisión muy dura’, escribió el tenista en sus redes. No estará presente para el duelo de Copa Davis frente a Tailandia.

Redacción Central (PrensaDellien).- Debido a la lesión que tiene en su muñeca derecha Hugo Dellien decidió retirarse del US Open, torneo en el que ya tenía rival para la primera ronda del cuadro principal, y también dio por finalizada su temporada, anunció el tenista en sus redes sociales. Esto también significa que no estará presente en el duelo de Bolivia frente a Tailandia en el país asiático el 16 y 17 de septiembre por el Grupo Mundial II de la Copa Davis.

“Estuve pensando qué y cómo escribir esta noticia, pero no daré muchas vueltas y seré breve. La muñeca me está trayendo más problemas de lo pensado. Junto con mi equipo de trabajo decidimos que lo mejor será bajarnos de US Open y dar por finalizado el 2022, por lo cual no participaré de ningún torneo este año”, inicia el comunicado.

Agregó que está fue una “decisión muy dura, pero siento que es una oportunidad para hacer un gran cambio, me entrenaré el doble, seré más profesional y estoy seguro que el 2023 va ser un año increíble. Pronto daré una conferencia de prensa donde voy a detallar todo lo ocurrido y lo que tenemos pensado hacer en todo este tiempo! Muchas gracias a todos!!”.

A fines de junio disputó su último partido profesional en Wimbledon y desde entonces se dedicó a superar la lesión que arrastra en su muñeca: una sinovitis radio-cubito-carpiana.

Todo indicaba que había podido superar las molestias porque apareció en el cuadro principal del US Open y ya tenía contrincante, el decimoquinto del mundo, el italiano Matteo Berrettini.

Sin embargo, horas después su encuentro fue cancelado y el italiano se enfrentará a un jugador que avance de la qualy (clasificación).

‘Baja sentida’

Hiber Villafañe, presidente de la Federación Boliviana de Tenis, pudo hablar con Dellien y apoya la determinación del tenista porque “primero está su salud”.