Clubes buscarán título de Futsal FIFA en 1ra de Honor, Sénior y 1ra de Ascenso

Palmero’s Vs. Ak’demia UAB, disputarán el primer lugar de la categoría 1ra de Honor, cotejo que irá de fondo a partir de las 9:30 de la noche. Los tres partidos serán dirigidos por réferis del Colegio de Árbitros de Trinidad.

La Asociación Municipal de Futsal FIFA de Trinidad y Cercado (AMFTC), programó para este jueves las finales en 1ra de Ascenso, Sénior y 1ra de Honor, encuentros que se disputarán en el coliseo cerrado Cancha Vieja. Finalizado los tres partidos se procederá a la premiación de los campeones.

Jorge Gallardo Iñiguez, presidente de la AMFTC, informó que los campeones de cada categoría subirán a la siguiente categoría. Acotó que los finalistas son equipos que están bien conformados, por algo llegaron a las instancias finales del torneo.

“Como siempre invitamos a los amantes de este deporte para que aprecien el nivel de las tres finales, quienes llegaron a estas instancias por méritos propios, ahora lo que queda es entrar a la cancha para buscar primeramente el triunfo para asegurar el título”, agregó.

Indicó que el escenario de la Cancha Vieja está listo para recibir a los clubes, que llegaron a las finales. Dijo que el equipo que haga mejor las cosas dentro del terreno de juego, se quedará con el trofeo de campeón.

Programación final jueves 28/07/22

19:50 Tirna Génesis Vs. Entel FC (1ra. de Ascenso)

20:40 Fabricio Jaranerazos Vs. Peligrosos JR (Sénior)

21:30 Palmero’s Vs. Ak’demia UAB (1ra. de Honor).

PIE: FINALES