Christian Reynaldo: “Me despidieron por dos partidos que no ganamos de visitante”

La dirigencia de Libertad Gran Mamoré cesó del cargo a Christian Reynaldo por no lograr buenos resultados ante Always Ready en el Alto y a Royal Pari en Santa Cruz. En su lugar fue presentado Andrés Marinangeli.

Redacción Central (DIEZ).- El beniano Christian Reynaldo es el segundo director técnico que es despedido por malos resultados en Bolivia en esta temporada. El extécnico de Libertad Gran Mamoré afirmó que la dirigencia le comunicó que terminaba su vinculación con el club por no lograr sumar unidades de visitante.

“Se dijeron que era (despedido) por malos resultados. No ganamos a Always Ready en El Alto, que ni Oriente, ni Blooming ganan desde hace años y por la derrota ante Royal Pari en Santa Cruz, que también es un equipo serio y con jugadores de experiencia. La decisión la respeto, pero no la comparto”, afirmó a DIEZ Reynaldo desde Trinidad.

Bajo el mando de Reynaldo el equipo beniano ascendió a la División Profesional el año pasado. Jugó el indirecto ante Universitario de Sucre, que tuvo que retornar al ceno de la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol.

En este 2023, Mamoré jugó tres partidos, dos por la Liga y uno por la Copa, de los que ganó uno de local y dos perdió en condición de visitante. Las derrotas le costaron el cargo. La institución lo despidió en las últimas en sus redes sociales.