Christian Reynaldo hace una evaluación positiva de la selección del Beni

Beni salió el 2019 subcampeón del torneo nacional Copa “Integración Nacional”, al mando del entrenador experimentado del Beni y quien jugó en varios clubes de la División Profesional.

El director técnico Christian Reynaldo Gómez que tiene la licencia “A” avalada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), con un trabajo serio logró ubicarse en el tercer lugar del certamen ‘Copa Integración Nacional’ Sub 18, dentro de los nueve departamentos participantes.

“Hacemos una evaluación del torneo nacional muy positiva, porque tuvimos muy buen elemento humano, tanto del Beni así como de otros departamentos. Esperamos que sigan fomentando estos campeonatos para que el fútbol boliviano mejore y cada vez tengamos más jugadores para nuestra selección”, relató.

Mencionó que de la selección varones, rescata las ganas y la actitud que pusieron los jugadores desde el primer día de entrenamiento para seleccionar a los 30 integrantes del combinado beniano. Agregó que en el hexagonal final dieron todo se sí para llevarse el primer lugar, sin embargo falto poco el objetivo.

“Ellos ganaron roce y muchos partidos que necesita un jugador para llegar a un nivel, quizás las otras selecciones nos sacan esa diferencia porque es un campeonato donde algunos equipos entrenaron un poco más. Para el próximo torneo nacional tenemos a una buena base de jugadores para estar entre los dos mejores de Bolivia”, apuntó.

Indicó que es la segunda vez que dirige a la selección beniana masculina, la primera fue el 2019 donde salieron subcampeones nacionales. Pidió más tiempo de trabajo para las próximas ediciones.

“Agradecido con Dios y con el director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), Alberto López, de la misma forma a mi familia que siempre me apoya incondicionalmente. Sabemos que no hemos cumplido el objetivo de salir campeón, pero cuando uno da todo se sí no se siente que es un fracaso”, apuntó.

Trayectoria de Christian Reynaldo: jugó en Bolívar, Real Potosí, The Strongest, Blooming, Wilstermann, San José, Real Mamoré, La Paz FC y Nacional Potosí. Además fue goleador en varias oportunidades de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, ahora llamada División Profesional.

“La verdad no quiero dejar de agradecer a José Luis Ojopi Ibab que fue mi ayudante de campo, a Germán Mendoza que se desempeño como preparador físico, a José Luis Muñoz que aporto en la preparación de arqueros, a Gustavo Sandoval Montero como utilero de la selección”, afirmó.

Manifestó que en la actualidad tiene la licencia de la categoría “A”, otorgado por la FBF. Indicó que seguirá capacitándose para obtener la licencia (PRO), con la cual puede dirigir en cualquier equipo de la División Profesional.