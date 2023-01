Boxeo: Saúl Farah y Pedro Guanichaba pactan pelea para el 27 de enero

Tras el mutuo acuerdo entre ambos pugilistas, ahora esperan verse frente a frente en el cuadrilátero. Previo al combate final habrá peleas preliminares Amateur en distintas categorías.

Saúl ‘Fénix Asesino’ Farah y Pedro ‘El Loco’ Guanichaba Parada, firmaron el contrato para darle al público trinitario la pelea que debía llevarse a cabo el pasado año. Este combate pactado se realizará el 27 de enero, solo faltaría escenario por confirmar.

Saúl Farah, campeón nacional Bridgerweigt, campeón Sudamericano y Latinoamericano de Peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo WBC/CMB, manifestó que llegó el momento de pactar una batalla con Pedro Guanichaba, pelea que tenía que darse el pasado año, pero no se dio, porque todo se salió de control, durante la presentación.

«La pelea para mi es algo preparatorio, sin desmerecer al oponente, dado que con el favor de Dios voy a combatir a fines de abril en Jamaica. Si el rival me gana yo pienso que me debo retirar y colgar los guantes, porque ya no tengo nada más que hacer, pero no pienso defraudar a la gente que cree en mi», apuntó.

Sobre el contrincante de turno, dijo que es un peleador fuerte, valiente, duro y difícil, quien fue como nueve veces campeón nacional. Farah acotó que represento a Bolivia en Asia, Oceanía, Europa, América y Centroamérica.

Pedro Guanichaba Parada, excampeón nacional de boxeo, mencionó que tiene bastante experiencia en combatir. Agregó que es una pelea pendiente que se tenía que dar, por ello agradeció a los organizadores, esperando el apoyo del público trinitario.

Foto. Facebook