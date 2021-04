Asociación Beniana de Fútbol de Salón define calendario 2021

San Ignacio de Moxos recibirá el campeonato Sénior de Clubes Campeones, será el primer interprovincial del año. Todos los torneos son válidos para representar al Beni en eventos nacionales.

La Asociación Beniana de Fútbol de Salón (ABFS), aprovechando el congreso extraordinario con los presidentes y delegados de las asociaciones municipales afiliadas a esta institución deportiva, definió el calendario departamental 2021, con la realización de 14 campeonatos interprovinciales.

Henrry Balderrama, presidente de la ABFS, manifestó que convocaron el 15 de marzo a un congreso extraordinario, de la cual participaron por vía Zoom; San Ignacio de Moxos, San Joaquín y San Ramón, mientras que los dirigentes de Riberalta, Guayaramerín y Trinidad, estuvieron de forma presencial.

“Agradecer a los dirigentes por su confianza para que mi persona siga al frente de la ABFS, seguiremos avanzando, vamos a integrar más a las provincias y a los cantones, además de apoyar con indumentaria deportiva a las selecciones que representen al Beni en campeonatos nacionales”. declaró.

Afirmó que el calendario 2021, empezará en mayo y culminará en noviembre. Campeonato Sénior de Clubes Campeones en San Ignacio de Moxos; Selectivo Sub 20 en Riberalta; Selectivo Sub 17 en Trinidad; Selectivo Sub 20 Damas en San Ignacio de Moxos; Selectivo Sub 18 en Guayaramerín.

Torneo de Selecciones Mayores en Trinidad; Selectivo Sub 10 en Guayaramerín; Selectivo Sub 12 en Trinidad; Selectivo Sub 14 en Riberalta; Clubes Campeones en Guayaramerín; Clubes Campeones Sub 14 en Trinidad. Entre tanto que el Selectivo Damas, Selectivo Sub 8 y Clubes Campeones de Damas, esperan sede por definir.

“Mi directorio 2021-2025 está integrado por mi persona, como presidente; Hermes Parraga Ribera, Vicepresidente; Jorge Gallardo Iñiguez, Secretario General y de Actas; Jorge Heredia Ávila, Comité Técnico; Jhon Jairo Chino, 2do. Comité Técnico; Carlos Borda Taboada, Secretario de Hacienda; Ecuibare Cortez, Primer Vocal”, finalizó.