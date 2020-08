Arnoldo Méndez: Uno de los rubros más afectados fue el deporte

Las escuelas municipales de deportes tendrán que esperar a que las autoridades den luz verde para así reactivar las actividades deportivas en Trinidad.

Deportistas de Trinidad al igual que en el resto del mundo dejaron de entrenar, debido al Covid-19, sin embargo autoridades están en constantes reuniones para ver la posibilidad de que del deporte vuelva gradualmente a la actividad en cada una de las disciplinas.

Arnoldo Méndez, secretario municipal de Seguridad Pública de Trinidad, indicó que el Viceministerio de Deportes hará una gira nacional, para hacer un análisis sobre la situación de cada departamento y en base a ese informe se puede ir flexibilizando y soltando más el tema deportivo.

“Si bien hemos dado – por ejemplo en el nuevo decreto – la posibilidad de que los gimnasios puedan abrir sus puertas al 50 por ciento y no así otras disciplinas. Estamos haciendo todas las gestiones para que gradualmente volvamos a la normalidad y toda la población trinitaria que se dedica al deporte vuelva a su actividad”, detalló.

Manifestó que si bien se viene flexibilizando, la situación dentro de la pandemia, al mismo tiempo dijo que uno de los rubros más afectados fue el deporte, que tiene a niños y jóvenes fatigados para volver a su rutina deportiva, porque el deporte es salud.

“Decirles que la norma nacional es clara, no es una situación municipal, tenemos que entender que existen leyes y normas. Pedirle a la población y los directores técnicos que clandestinamente están haciendo estos trabajos que tengan cuidado, no vaya a ser que puedan tener alguna llamada de atención o multa, entonces lo que recomendamos es que eviten sanciones”, recalcó.

Afirmó que hicieron un análisis profundo sobre la apertura de las escuelas de deportes, entendiendo de que no irían en contra ruta sobre el decreto nacional que prohíbe la circulación de menores de edad de 18 años. Indicó que en todas las escuelas hay menores de edad y que no se puede ir en contra de la normativa y que no es correcto incumplirlo.

“El decreto edil que puso en vigencia nuestro alcalde Mario Suárez, justamente es para este mes de agosto, pero en caso de que el Viceministerio de Deportes nos de una nueva esperanza, una luz, donde se puedan abrir las escuelas deportivas, pues para nosotros no es nada difícil poner alguna corrección o hacer algún cambio en ese decreto municipal”, agregó.

Agradeció a los entrenadores de todas las disciplinas y profesores de educación física, quienes a pesar de sentirse tanto tiempo encerrados y sin tener la posibilidad de dar sus enseñanzas, utilizaron la tecnología para llegar a sus deportistas y estudiantes.

“Hemos entregado vivires a la Asociación de Árbitros, de la misma forma a la Asociación de Entrenadores del Beni, al personal de la mantenimiento de la piscina de la Asociación Beniana de Natación. Estamos haciendo también las gestiones para algunas escuelas deportivas”, declaró.

Finalizó indicando que el Covid-19 golpeó a muchas personas, porque se perdió vidas humanas entre ellas: artistas, deportistas, periodistas, dirigentes entre otras. Pidió cuidar más la familia y valorar la vida.