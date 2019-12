Ariel Gualeve: “Si bien no se ganó, pero adquirimos experiencia”

El campeonato Sub 13 fue organizado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y avalado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (COMMEBOL).

El ex jugador de Real Mamoré y actual entrenador de la Escuela de Fútbol Unión Magdalena del Municipio del mismo nombre, califica de positivo la participación en el torneo nacional de fútbol Sub 13, aunque no ganaron partidos, pero cosecharon experiencia en Cochabamba.

Del campeonato participaron Escuelas del Fútbol de todo el país, muchos de ellos dirigidos por ex jugadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, ahora llamada División Profesional.

Ariel Gualeve Coimbra, entrenador de la mencionada escuela, dijo que es la primera vez que jugadores de Magdalena salían fuera de su tierra a competir a nivel nacional. Agregó que para sus dirigidos la experiencia fue única, donde aprendieron cosas que le servirán en su formación.

“Hemos llevado a 18 jugadores quienes están realmente agradecidos con la FBF quien pagó los pasajes de ida y vuelta. Ellos vieron que la competencia a nivel nacional es dura y han vivido en carne propia, pero ellos saben que de estos torneos de aprende y mucho”, detalló.

Agregó que para estos campeonatos debe existir el apoyo de las autoridades, locales, departamentales y nacionales, con el fin brindar mayor atención a los deportistas.