AMFSTC suspende finales ante rebrote del Covid-19

Cempa Vs. Manchester (3ra. de Ascenso); La Roma Vs. Magios (2da. de Ascenso) y Libertad Vs. Deportivo Amistad Maricita (Damas), deberán esperar para jugar por el título.

Ante la tercera ola de la pandemia del coronavirus, la dirigencia de la Asociación Municipal de Fútbol de Salón Trinidad Cercado (AMFSTC), decidió suspender el campeonato Apertura 2021, donde debían jugarse tres finales en las categorías Damas, 2da. y 3ra. de Ascenso.

Jorge Gallardo Iñiguez, presidente de la AMFSTC, confirmó la paralización del Apertura, precautelando la salud de los deportistas de la institución. Añadió que está información se dio a conocer a través de los medios de comunicación.

“Coordinando con Orlando Sueldo, director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) y viendo los respaldos sobre la tercer ola del Covid-19, determinamos suspender el torneo, entonces no podemos ser inconsecuentes con nuestra gente que juega fútbol de salón”, dijo Gallardo.

Interprovincial de la categoría Sénior suspendido

Manifestó que el interprovincial de la categoría Sénior, que tenía que realizarse en San Ignacio de Moxos, a partir de este jueves, queda suspendido hasta nueva fecha, por el tema del coronavirus.

Manifestó que los representantes de Trinidad, el campeón Palmero’s y el subcampeón Fabricio Jaranerazos estaban con todas la predisposición de participar, pero deberán esperar hasta nuevo aviso.

Informó que este martes, Juan Pablo Gutiérrez Cardona, responsable de la Unidad Municipal de Deportes de San Ignacio de Moxos, envió una carta a Avelino Languidey Marpartida, presidente de Asociación Municipal de Fútbol de Salón Moxos, indicando que todo tipo actividades deportivas queda suspendido.