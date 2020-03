AMDEFT presenta calendario de actividades 2020

La actividad más cercana tiene que ver con la inauguración del año deportivo estudiantil, de la cual participarán todas las unidades educativas de Trinidad.

La Asociación Municipal del Deporte Estudiantil en Formación de Trinidad (AMDEFT) presentó su calendario 2020, con actividades que tienen que ver con la realización de campeonatos y eventos deportivos.

José David Ayala, coordinador de AMDEFT, informó que la inauguración del año deportivo del nivel inicial será este 24 de marzo; nivel primario este 25 de marzo; nivel secundario entre el 26 y 27 de marzo. El Palacio de los Deportes recibirá a los estudiantes y maestros.

“El 3 de abril tenemos la inauguración del torneo de fútbol de salón, Sub 14, este mismo mes se realizará el campeonato de básquetbol Sub 14 y el evento de fútbol de salón Sub 18. El 9 de abril tenemos la minimaratón por el Día del Niño”, detalló.

Mencionó que en mayo se tiene previsto la inauguración de la fase previa de los Juegos Plurinacionales “Integrado Bolivia”. Agregó que el mismo mes se realizará la entrada estudiantil.

“En junio continuamos con la realización de los Juegos Plurinacionales. En julio tenemos programado el torneo de fútbol Sub 18. El mes de septiembre la inauguración del torneo Sub 10 de fútbol de salón y el campeonato de interpromociones”, declaró.