AMDEFT inicia calendario 2023 con la inauguración del año deportivo

La inauguración del año deportivo de los tres niveles se realizará por la mañana en el Coliseo Cancha Vieja. El calendario tiene aval de la Dirección Distrital de Educación de Trinidad y la Junta Escolar de Distrito.

La Asociación Municipal del Deporte Estudiantil en Formación de Trinidad (AMDEFT), arrancará su calendario 2023, con la inauguración del año deportivo, con la participación de estudiantes de unidades educativas, fiscales, particulares y de convenio.



Juan Carlos Saucedo Nuñez, presidente de la AMDEFT, informó que el 28 de marzo se dará la inauguración del año deportivo del nivel inicial, en el coliseo cancha Vieja. El miércoles 29 de marzo será el turno del nivel primario.



“El jueves 30 de marzo se inaugurará el año deportivo de 1ro a 3ro de secundaria, mientras que el 31 de abril será la inauguración de 4to a 6to de secundaria. Todos deben asistir con uniforme deportivo”, detalló.



Indicó que el 5 de abril de acuerdo al calendario 2023, inaugurarán torneo de futsal, en la Sub 14, a realizarse en el Palacio de los Deportes. Acotó que el 12 de abril habrá mini maratón Sub 10 y 14 años, partiendo desde el monumento a la Madre Trinitaria.



“El 14 y 15 de abril se efectuará el congreso departamental en San Ignacio de Moxos. El mismo mes en fecha 21 inauguraremos el campeonato de futsal Sub 18, finalizando abril iniciará campeonato de básquetbol U-14, en el Palacio de los Deportes”, explicó.

Indicó que en mayo se realizará el torneo estudiantil Sub 12, además de la inauguración de los Juegos Plurinacionales de secundaria. Agregó que en junio tendrán el campeonato de voleibol Sub 14, el mismo mes habrá la entrada estudiantil.

“En julio abrimos el torneo de fútbol Sub 14; en agosto tenemos atletismo Sub 14; septiembre campeonato de interpromoción de futsal, el mismo mes se llevará a cabo los Juegos Estudiantiles del Beni Sub 14”, puntualizó.