Always Ready venció a Libertad Gran Mamoré

Partido muy parejo y cerrado en Beni. Dorny Romero abrió el marcador para Always Ready, y Leandro Zazpe igualó las acciones para el local. En el último suspiro del partido, el dominicano volvió a anotar para el 1-2 final.

Redacción Central (DIEZ).- Partido complicado para Always Ready en Beni. Libertad Gran Mamoré había hecho sufrir a los dos grandes paceños, y frente al ‘Millonario’ no hubo diferencia.

El primer tiempo fue parejo. Ambos planteles propusieron sistemas similares en la presión alta y no dejar jugar al rival desde abajo. Always Ready tuvo la primera opción, pero Martínez no pudo aprovecharla.

Mendoza no pudo definir al 34′. El delantero robó una pelota insólita que perdieron dos centrales de Always con el arquero, pero le quedó muy abierta por derecha. Sin ángulo, el delantero no pudo anotar el primer gol del partido.

Al 40′ se sancionó un penal a favor de Always Ready. Dorny Romero se encerró en el área con Marco Vaca y ejecutó un gran remate para el 0-1. Fuerte, arriba y cerca del ángulo. Golazo de penal, para quien había sido victima de la infracción anterior.

Al 50′ hubo respuesta de Libertad Gran Mamoré. El beniano tuvo un penal a su favor y Leandro Zazpe lo cambió por gol. Fuerte y al medio. Zurdazo que permitió igualar el marcador 1-1 en el cierre del primer tiempo.

Las emociones volvieron faltando 10 minutos para el final del encuentro, ya que al 79′ Mendoza desperdició un penal, pero en el rebote Mario Barbery capturó la pelota y asistió a Zazpe. El cuadro local remontaba el marcador, y lograba el 2-1 en la recta final del partido.

Luego de la revisión del VAR, la tecnología se percató de la invasión en el área de Barbery. Por lo que el tanto fue anulado, dejando todo nuevamente con el 1-1 en el marcador.

En medio de la incertidumbre, Dorny Romero apareció al minuto 93′. La exdupla de Real Santa Cruz dijo presente, entre Jayro Jean que desbordó y el dominicano que definió desde el centro del área. Gran gol para el 1-2 final.