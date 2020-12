Always Ready ganó para mantenerse firme en su lucha por un cupo para la Libertadores

El equipo millonario triunfó ante Real Potosí por 3-5, en un partido de ida y vuelta que se disputó en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Sumó 35 puntos y es tercero en la tabla del Apertura.

Potosí (DIEZ).- Sufrió, pero triunfó. Always Ready mostró que no dará tregua en su búsqueda por el título del torneo Apertura y de un cupo para la Copa Libertadores 2021. Le ganó por 3-5 a Real Potosí, este martes, por la decimonovena fecha. Sumó 35 puntos y está en el tercer lugar de la tabla, a tres unidades del líder The Strongest.

Los goles para el millonario fueron marcados por Javier Sanguinetti (5’ y 17’), Edemir Rodríguez (45’), Sergio Adrián (47’) y Marcos Ovejero (96’). Descontaron Maximiliano Gómez (18’), Fran Pastor (30’) y Gerardo Yecerotte (70’).

El primer tiempo fue para el millonario, pero solo en resultado, ya que el conjunto lila tuvo una capacidad de reacción para empatarle el partido, después de ir perdiendo por 0-2. A los 5 minutos, Sanguinetti anotó el primero, tras un centro de Gustavo Britos. Rodrigo Ávila cayó y fue superado por el argentino. Fue el 0-1.

El segundo de Always Ready y de Sanguinetti llegó con un remate cruzado. Jair Torrico le cedió el balón, después del pase de Rodrigo Ramallo desde media cancha (17’). Fue el 2-0. Mientras la visita festejaba, el local descontó mediante Gómez. El argentino remató desde media distancia y venció, sin problemas, a Carlos Lampe (18’). Fue el 1-2.

Los de Omar Asad seguían insistiendo. Samuel Galindo remató cruzado, pero el balón pasó por un lado del arco de Salvatierra (22’). Luego llegó el 2-2 para el lila. Pastor recibió un centro retrasado de Vladimir Ortega, que recuperó el balón después de una mala salida de Nelson Cabrera (30’). Encuentro de ida y vuelta.

Sobre el final de esta etapa, Rodríguez marcó el tercero, de cabeza, tras centro de Sanguinetti. Fue el 2-3.

Espectáculo en la Villa Imperial

A solo dos minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Adrián puso el 2-4, después de que Gustavo Britos le bajó el balón y se lo cedió para que amplíe la diferencia (47’).

Los dos equipos seguían intentando ampliar las cifras, pero primero llegó el tanto del lila. Leandro Maygua ganó un tiro de esquina, lo ejecutó y Yecerotte puso el tercero (70’). El 3-4 daba intranquilidad a la visita, ya que puso haber llegado el empate, resultado que no era útil para los objetivos que persigue el conjunto que representa a El Alto.

Sobre el minuto 96, Ovejero puso el 3-5, de cabeza, tras recibir un balón desde larga distancia. No hubo tiempo para más, festejo del millonario

Always Ready visitará a San José, este jueves (17:15), por la vigésima fecha, mientras que Real Potosí visitará a Wilstermann, en la misma fecha (19:30).