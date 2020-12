Alpire: Beni tiene alto potencial para estar entre los Top del Triatlón

“Recién estamos comenzando en el deporte, pero por genética y por los resultados obtenidos en otras prácticas deportivas, estoy plenamente seguro que somos un departamento con altísimo potencial para el Triatlón”, dijo el dirigente de este deporte.

El 2020, tiempos de pandemia, de luchar, de adaptarse, ha sido un momento de crecer para los deportistas del Beni, así lo expresó en la entrevista con La Palabra del Beni, Javier Alcides Alpire Justiniano, presidente de la Asociación Beniana de Triatlón (ASOBETRI). Él ha sido el mentor para que el departamento logre dar el paso para contar con una Asociación establecida y un equipo que ya llegó a un Campeonato Nacional presencial, que se realizó en Tarija.

LPB: ¿Cómo surgió la idea de que el Beni llegue a conformar una Asociación Departamental?

Soy nadador de base. Fui atleta de la Selección Beniana de Natación, desde mis 9 años hasta los 18; posteriormente, en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) nadé dos años más, compitiendo en alto rendimiento. En mi niñez y adolescencia, época del doctor Chingolo Hurtado, el doctor Jorge Villavicencio y la profesora Etty de Villafani, nos entrenaron con mucha disciplina para estar presente en el Primer Campeonato Nacional, donde destacamos como selección.

Ahora, en esta etapa de mi vida, siento, de alguna manera, que ahora me toca el relevo de poder devolver a las nuevas generaciones la hermosa experiencia vivida.

¿Cómo nace tu apego hacia el Triatlón?

Por cosas del destino empecé a practicar Triatlón y me gustó, siendo ésta una disciplina que no existía en el Beni; así que para tomar la decisión de dar el paso y conformar la ASOBETRI, tomé en cuenta dos inquietudes: Primero, el poder devolver las vivencias recibidas a quienes me regalaron esa hermosa experiencia y, segundo, que, al no existir la disciplina del Triatlón en el Beni, podíamos crearla.

2.- ¿Cuál ha sido la primera actividad que permitió avanzar en la práctica de Triatlón en el Beni?

Los nadadores de la Asociación Beniana de Natación (ABN) y del club Náutico ya habían hecho algo al respecto, pero al no conocer las reglas del Triatlón hubo poco avance. En 2019, con apoyo de instituciones, empresas y personas, se realizó el Trinitlón, el primer festival de Triatlón de Trinidad, en noviembre de 2019 en la Laguna Suárez. Para ese evento que, sin duda, fue el primer gran paso, se contó con la participación de una Juez Nacional, certificada por la Federación Boliviana de Triatlón (FBTRI), como directora técnica del festival.

Fue un gran éxito. Se tuvo la participación de 50 triatletas, desde los 5 hasta los 64 años. Podemos decir que ese fue el nacimiento del Triatlón en Trinidad y el Beni.

Este 2020 se volvió a realizar la segunda versión del Trinitlón, pese a la pandemia y, obviamente, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Más de 40 triatletas participaron en la segunda versión de Trinitlón. Todo ese camino recorrido hizo que la FBTRI nos invite por primera vez como ASOBETRI a participar del primer Campeonato Nacional de Triatlón Virtual. El Beni estuvo presente con 8 atletas y todos hicieron podio en sus categorías.

3.- ¿Hay atletas potenciales en el Beni?

Recién estamos comenzando en el deporte, pero por genética y por los resultados obtenidos en otras prácticas deportivas, estoy plenamente seguro que somos un departamento con altísimo potencial para estar entre los top del Triatlón Nacional e Internacional.

4.- ¿Cómo se logró la participación del primer equipo de triatlón en el Campeonato Nacional en Tarija?

Con las dos versiones del Trinitlón y la participación del primer equipo beniano de Triatlón en el Campeonato Nacional de Triatlón Virtual, la FBTRI invitó a nuestra naciente ASOBETRI a participar del primer y único campeonato Nacional de Triatlón Presencial, que se realizó en Tarija el 19 de diciembre, donde participaron 4 representantes benianos, logrando una medalla de Oro, con Andrés Freitas Peñarrieta (Infantil D), y dos de Plata, con Orlando Argandoña Sameshima (Infantil D) y Pablo Alpire Justiniano (Máster C), respectivamente.

5.- ¿Qué proyección hay para el Beni en 2021, con relación al Triatlón?

Con los resultados logrados en este 2020, vamos a evaluar y trabajar en la planificación de los entrenamientos específicos de Triatlón para estar preparados, de manera que participemos en los campeonatos que la FBTRI realizará en el 2021.

Estamos muy contentos por el compromiso demostrado por los triatletas y el apoyo de los padres de familia, que empiezan a apasionarse por este desafiante deporte.

ALPIRE RECIENTEMENTE PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO REALIZADO EN PAIPA, DEPARTAMENTO BOYACÁ DE COLOMBIA. FOTO JAS