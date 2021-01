Alejandro Medina Suárez renueva contrato con Independiente de Sucre

Un jugador que se mostró en la Copa Bolivia y Copa Simón Bolívar, jugando para Deportivo Kivón y Universitario, respectivamente. El 2020 Fue uno de los hombres más importantes para que el equipo de Sucre vuelva al Fútbol Profesional.

Fruto del esfuerzo y el aporte futbolístico que dio Alejandro Medina Suárez en Independiente de Sucre, que logró el ascenso a la División Profesional, tras 17 años, la directiva de esta institución deportiva decidió renovar contrato con el jugador beniano, para la temporada 2021.

“Gracias a Dios los dirigentes de Independiente me llamaron para renovar contrato por un año más, ahora vamos con la ilusión de hacer bien las cosas, mejorando cada día más. Agradecer a Independiente por confiar en mi persona y devolveré esa confianza con mucho trabajo, aportando al club con mi talento”, declaró Alejandro Medina Suárez.

En cuanto al trabajo de pretemporada que iniciará el plantel de Sucre, indicó que todavía no tienen una fecha definida, debido a que recién el 31 de este mes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se reunirá con todos los presidentes de los clubes de la División Profesional.

“Ahora la competencia será más dura porque tendremos al frente a grandes equipos, entre ellos están: Bolívar, The Strongest, Blooming, Oriente Petrolero y otros. Daré todo de mi para ser tomado en cuenta por el director técnico Marcelo Robledo y así ganarme un puesto en el primer plantel”, dijo.

Informó que en la Copa Simón Bolívar jugó los 14 encuentros, desempeñándose como volante por izquierda. En el primer plantel el 2020, compartió con jugadores de mucha experiencia en la División Profesional como ser: Carlos Tordoya, Oscar Dí﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ores de mucha experiencia en la Division Profesiona como ser: Carlos Tordoya, íaz, Gabriel Ríos, Gerson García, entre otros.

“Son propósitos de Dios, la verdad yo tenía el sueño, pero lo veía medio difícil, cualquiera puede llegar a un club, lo costoso es mantenerse y quizá cuando uno llega a Primera División, se le quieren subir los humos, yo creo que algo de eso me paso, ahora hay que poner los pies sobre la tierra y trabajar humildemente”, puntualizó.

Medina, nació en Trinidad el 13 de septiembre de 1996. Inició sus primeros pasos en la Escuela de Fútbol Belén, donde estuvo varios años, posteriormente debutó en la Asociación Beniana de Fútbol (ABF), con el equipo de Deportivo Kivón, club con el cual clasificó para jugar la Copa Bolivia.

“Ya en el 2017 me habló el profesor Christian Reynaldo para integrarme a Universitario que jugaría la Copa Simón Bolívar. El 2018 se me dio la oportunidad para ir a Guabirá de Montero, donde jugué partidos en la División Profesional. El 2019 fiche para Independiente de Sucre, salimos campeones en la Primera A, posteriormente me voy a Stormers de Sucre. El 2020 regrese a Independiente para devolverle el Fútbol Profesional a Sucre”, explicó.

Contó también que jugó en la Asociación Municipal de Fútbol de Salón (AMFS), con el club Universitario, donde estuvo 5 años. Agregó que representó al Beni en varios campeonatos nacionales en fútbol de salón, en Trinidad salió campeón en la categoría sub 20, además de jugar dos finales en los Juegos Estudiantiles Plurinacional, en Oruro y La Paz.