Alcalde Cámara reconoce a clubes que lograron títulos nacional en fútbol

Los futbolistas de las distintas escuelas de fútbol, agradecieron el reconocimiento, comprometiéndose a seguir entrenando para representar al Beni a nivel nacional e internacional.

Fomentando el deporte e incentivando a la juventud, Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad, entregó reconocimientos a deportistas que representaron al Beni en campeonatos nacionales de fútbol en las categorías infantiles.

Toros del Beni Sub 9, Gran Moxos Sub 10 y Universitario Sub 11, salieron campeones de la Copa de Oro, en el torneo, organizado por la Asociación de Fútbol Infantil de Bolivia (ASOFIBOL), en Cochabamba, además Gran Moxos cosechó la Copa de Plata, Sub 7.

La Sub 7 de la Escuela de Fútbol Maranata FC, representante del Beni, logró el subcampeonato, en el campeonato nacional ‘Copa Tu Pasión’, organizado por el Club Deportivo Tu Pasión de Cochabamba.

Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad, agradeció a los padres de familia por apoyar a sus hijos y a los jugadores por hacer flamear la bandera de Trinidad en Villa Tunari, Cochabamba. Agregó que tienen que seguir siendo el semillero de deportistas en Bolivia.

“Estamos por buen camino, trabajando en un tema integral, un desarrollo integral, no solo queremos una ciudad de cemento, también queremos una ciudad integral y de deportistas, porque el Beni tiene mucho potencial en el deporte”, apuntó.

Manifestó que a los jugadores de estas edades formativas de las debe seguir motivando, pero sin perder el hilo conductor, eso es una gran responsabilidad de los padres de familia, cultivando a que sus hijos sigan siendo campeones.

“Vamos a seguir haciendo esfuerzos para hacer mejores canchas. Como Gobierno Municipal tenemos canchas para que entrenen, más aún tratándose de niños campeones, quiero hacer ese ofrecimiento público para que puedan disponer de la cancha que deseen”, dijo.

Jheison Hinojosa, presidente del Club Deportivo Toros del Beni, agradeció al Alcalde de Trinidad por tan importante reconocimiento. Afirmó que están sembrando para poder cosechar en un futuro.

“El Club Toros del Beni, es un proyecto a largo plazo, estamos trabajando hace cuatro años, empezamos con estos niños de 5 a 6 años, ahora están entre los 9 y 10 años, participando en muchos campeonatos nacionales, siempre estando entre los campeones y subcampeones”, detalló.

Rufino Montenegro, gerente propietario de la Academia de Fútbol Gran Moxos, indicó que es un orgullo ser reconocidos por la máxima autoridad de Trinidad, puesto que no es la primera vez que reciben tal mención.

“Estos niños representaron a su departamento de una manera excelente. No solo estamos trabajando en el aspecto físico, sino también estamos trabajando en los buenos valores”, culminó.